Пафос — Вильярреал. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Это не пенальти». УЕФА — о попадании мяча в руку Тчуамени в штрафной «Реала»

«Это не пенальти». УЕФА — о попадании мяча в руку Тчуамени в штрафной «Реала»
Комментарии

Пресс-служба УЕФА объяснила решение главного арбитра матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Реалом» Иштвана Ковача не назначать пенальти в ворота «сливочных». На 30-й минуте мяч после удара полузащитника «красных» Доминика Собослаи попал в руку Орельену Тчуамени на границе штрафной площади. Ковач сперва назначил штрафной удар, потом изучил повтор на предмет пенальти и решил отменить фол.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Мяч коснулся левой руки игрока «Реала», находившейся близко к телу и в естественном положении», — сказано в сообщении пресс-службы УЕФА, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

Прошедшая на стадионе «Энфилд» встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер.

