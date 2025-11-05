«Это не пенальти». УЕФА — о попадании мяча в руку Тчуамени в штрафной «Реала»

Пресс-служба УЕФА объяснила решение главного арбитра матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Реалом» Иштвана Ковача не назначать пенальти в ворота «сливочных». На 30-й минуте мяч после удара полузащитника «красных» Доминика Собослаи попал в руку Орельену Тчуамени на границе штрафной площади. Ковач сперва назначил штрафной удар, потом изучил повтор на предмет пенальти и решил отменить фол.

«Мяч коснулся левой руки игрока «Реала», находившейся близко к телу и в естественном положении», — сказано в сообщении пресс-службы УЕФА, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

Прошедшая на стадионе «Энфилд» встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер.