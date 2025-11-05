Генич: удаление Мелкадзе — это вообще преступление перед футболом

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:2). Форварда удалили за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

«Удаление Мелкадзе — это вообще преступление перед футболом. Просто максимальное преступление. Логика такая, что надо вот выслужиться перед руководством, и чтобы тебе потом не сказали, вы пропустили наступ — вы пропустили наступ, вы дисквалифицированы, вы пропускаете там следующий тур.

Потому что телевизионные пенальти, телевизионные наступы — они убивают игру», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».