Пафос — Вильярреал. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Западло с ним спорить, кто он такой?» Бубнов — о тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском

«Западло с ним спорить, кто он такой?» Бубнов — о тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском, который после поражения его команды от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ заявил, что не хочет спорить с журналистами.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

— Не, а кто с ним спорить хочет, бил? Я вообще… Западло с ним спорить. Кто он такой?

— Тренер «Пари НН».
— Да, это раз. Потом, ты знаешь, какая у него зарплата месячная?

— Зарплата? Ну, хорошая, больше, чем у меня, думаю.
— Ну да, € 65 тыс. в месяц.

— А, евро? Я думал, рублей.
— Ну он и на 65 тыс. [рублей] не наработал, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 14 туров Мир РПЛ нижегородцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

