«Западло с ним спорить, кто он такой?» Бубнов — о тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском, который после поражения его команды от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ заявил, что не хочет спорить с журналистами.

— Не, а кто с ним спорить хочет, бил? Я вообще… Западло с ним спорить. Кто он такой?

— Тренер «Пари НН».

— Да, это раз. Потом, ты знаешь, какая у него зарплата месячная?

— Зарплата? Ну, хорошая, больше, чем у меня, думаю.

— Ну да, € 65 тыс. в месяц.

— А, евро? Я думал, рублей.

— Ну он и на 65 тыс. [рублей] не наработал, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 14 туров Мир РПЛ нижегородцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.