«Западло с ним спорить, кто он такой?» Бубнов — о тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском, который после поражения его команды от ЦСКА (0:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ заявил, что не хочет спорить с журналистами.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
— Не, а кто с ним спорить хочет, бил? Я вообще… Западло с ним спорить. Кто он такой?
— Тренер «Пари НН».
— Да, это раз. Потом, ты знаешь, какая у него зарплата месячная?
— Зарплата? Ну, хорошая, больше, чем у меня, думаю.
— Ну да, € 65 тыс. в месяц.
— А, евро? Я думал, рублей.
— Ну он и на 65 тыс. [рублей] не наработал, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 14 туров Мир РПЛ нижегородцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.
