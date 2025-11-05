«Я доволен игрой команды». Лучано Спаллетти — о ничьей «Ювентуса» со «Спортингом» в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался по итогам матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Я доволен игрой команды. Мы показали, что у нас есть характер, а ребята продемонстрировали желание выиграть матч. Если мы будем играть так и дальше, то выиграем много матчей. Играть против «Спортинга» непросто, у них быстрые и техничные игроки, а также очень хороший тренер, который прекрасно настраивает свою команду.

Реакция, которую мы показали с самого начала матча, вселила в меня надежду. Казалось, что весь стадион хорошо понимает ходы команды, и это хороший знак», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».