«Я доволен игрой команды». Лучано Спаллетти — о ничьей «Ювентуса» со «Спортингом» в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался по итогам матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Араухо Вильчес – 12' 1:1 Влахович – 34'
«Я доволен игрой команды. Мы показали, что у нас есть характер, а ребята продемонстрировали желание выиграть матч. Если мы будем играть так и дальше, то выиграем много матчей. Играть против «Спортинга» непросто, у них быстрые и техничные игроки, а также очень хороший тренер, который прекрасно настраивает свою команду.
Реакция, которую мы показали с самого начала матча, вселила в меня надежду. Казалось, что весь стадион хорошо понимает ходы команды, и это хороший знак», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
10:23
-
10:16
-
10:13
-
10:12
-
10:03
-
10:02
-
09:50
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:03
-
08:36
-
08:30
-
07:47
-
07:27
-
07:07
-
06:37
-
06:19
-
05:58
-
05:34
-
05:16
-
04:45
-
03:57
-
03:48
-
03:42
-
03:40
-
03:29
-
03:17
-
03:14