Главная Футбол Новости

«Я доволен игрой команды». Лучано Спаллетти — о ничьей «Ювентуса» со «Спортингом» в ЛЧ

Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался по итогам матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Араухо Вильчес – 12'     1:1 Влахович – 34'    

«Я доволен игрой команды. Мы показали, что у нас есть характер, а ребята продемонстрировали желание выиграть матч. Если мы будем играть так и дальше, то выиграем много матчей. Играть против «Спортинга» непросто, у них быстрые и техничные игроки, а также очень хороший тренер, который прекрасно настраивает свою команду.

Реакция, которую мы показали с самого начала матча, вселила в меня надежду. Казалось, что весь стадион хорошо понимает ходы команды, и это хороший знак», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Ювентуса».

