Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области рассказал о развитии движения «Чистый спорт»

Губернатор Самарской области рассказал о развитии движения «Чистый спорт»
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о развитии движения «Чистый спорт», которое направлено на борьбу с коррупцией.

— Мы говорили об этом — ушли в аналитическую работу. По сути 70%, которые прозвучат завтра на совете, формировались в рамках движения «Чистый спорт». У нас была возможность проанализировать, поговорить с федерациями, согласовать подходы. Завтра будет возможность докладывать руководству страны, спортивному руководству. Движение работает.

— Футбол стал чище?
— С одной стороны, могу с уверенностью сказать, что многие футбольные функционеры видят изменения с точки зрения организации вопросов, о которых говорили ранее. Во-вторых, ждём и уверены, что в ближайшее время произойдут более существенные изменения. Возможно, они будут отталкиваться от самарского кейса на всю систему. Мы будем комментировать после того, как определённые структуры выпустят информационные релизы о том, что произошло. Какие? Правоохранительные органы, — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Федорищев — о целях «Крыльев Советов»: показывать атакующий футбол, а не блеяние в защите
