Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пафос — Вильярреал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 14-го тура РПЛ

Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 14-го тура РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам «Краснодара» и московского «Спартака» по итогам матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 2 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали чёрно-зелёные.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» (22) — шестой. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). Последнее место в таблице занимает «Пари НН», набравший семь очков. На 15-й строчке расположился «Сочи» (8).

Материалы по теме
«Западло с ним спорить, кто он такой?» Бубнов — о тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android