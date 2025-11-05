Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 14-го тура РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам «Краснодара» и московского «Спартака» по итогам матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 2 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали чёрно-зелёные.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
Фото: «Коммент.Шоу»
Фото: «Коммент.Шоу»
По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» (22) — шестой. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). Последнее место в таблице занимает «Пари НН», набравший семь очков. На 15-й строчке расположился «Сочи» (8).
