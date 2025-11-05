Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области прокомментировал возможную смену тренера в «Крыльях»

Губернатор Самарской области прокомментировал возможную смену тренера в «Крыльях»
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал возможную смену главного тренера в «Крыльях Советов». Ранее сообщалось, что возглавляющий ныне команду Магомед Адиев может покинуть клуб.

«Я про «Крылья» у себя в соцсетях написал всё две недели назад. Почитайте, пожалуйста. Там всё, что связано с командой на ближайший год. Вы год можете читать этот комментарий, что «Крыльями» довольны. Да, есть сложности. Адиев работает, обсуждаем будущее через сезон. Все слухи и спекуляции мне не интересны. Предположения, слухи и гипотезы (об уходе Джабраилова и Адиева. — Прим. «Чемпионата») я не комментирую. Вы можете обратиться к руководству клуба, есть наблюдательный совет, есть директор — это можно обсуждать с ними. Я этим не занимаюсь», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Губернатор Самарской области высказался о взаимодействии Тульской области с «Ладой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android