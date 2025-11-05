Губернатор Самарской области прокомментировал возможную смену тренера в «Крыльях»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал возможную смену главного тренера в «Крыльях Советов». Ранее сообщалось, что возглавляющий ныне команду Магомед Адиев может покинуть клуб.

«Я про «Крылья» у себя в соцсетях написал всё две недели назад. Почитайте, пожалуйста. Там всё, что связано с командой на ближайший год. Вы год можете читать этот комментарий, что «Крыльями» довольны. Да, есть сложности. Адиев работает, обсуждаем будущее через сезон. Все слухи и спекуляции мне не интересны. Предположения, слухи и гипотезы (об уходе Джабраилова и Адиева. — Прим. «Чемпионата») я не комментирую. Вы можете обратиться к руководству клуба, есть наблюдательный совет, есть директор — это можно обсуждать с ними. Я этим не занимаюсь», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.