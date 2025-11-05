Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор разгромной победы «Арсенала» над «Славией» в матче Лиги чемпионов

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались чешская «Славия» и английский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Алияр Агаев из Баку (Азербайджан). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 32-й минуте счёт в игре открыл вингер лондонской команды Букайо Сака, реализовавший 11-метровый удар. В начале второго тайма полузащитник Микель Мерино укрепил преимущество «канониров». На 68-й минуте Мерино довёл счёт до разгромного.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Баварией» (26 ноября), а «Славия» — с «Атлетиком» Бильбао (25 ноября).