Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы «Арсенала» над «Славией» в матче Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались чешская «Славия» и английский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). В качестве главного арбитра встречи выступил Алияр Агаев из Баку (Азербайджан). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 32'     0:2 Мерино – 46'     0:3 Мерино – 68'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 32-й минуте счёт в игре открыл вингер лондонской команды Букайо Сака, реализовавший 11-метровый удар. В начале второго тайма полузащитник Микель Мерино укрепил преимущество «канониров». На 68-й минуте Мерино довёл счёт до разгромного.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Баварией» (26 ноября), а «Славия» — с «Атлетиком» Бильбао (25 ноября).

