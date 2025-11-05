«Это не страшно». Генич — о первом поражении «Локомотива» в сезоне РПЛ от «Зенита»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 14-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:2). Для железнодорожников это поражение стало первым в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мне кажется, это не страшно, учитывая, что «Локомотив» обыграл «Спартак», обыграл ЦСКА, обыграл «Краснодар» из верхней части турнирной таблицы. И, ну, проиграть «Зениту», мне кажется, не так страшно, как потерять очки, ведя 2:0 с «Ростовом», 2:0 с «Крыльями», или вот с «Акроном», имея такое преимущество в концовке.

Для них вот эти очки нельзя терять, а проиграть «Зениту», где там ещё и «Зенит» потеряет, ну, не страшно. Но 19 матчей не проигрывали, конечно, когда-то это...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».