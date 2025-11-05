Юрий Сёмин назвал фаворитов в Лиге чемпионов

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин обозначил главных фаворитов Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Он выделил четыре клуба — «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Реал».

«Ещё много времени до финальной стадии Лиги чемпионов. Фавориты — «ПСЖ», «Ливерпуль», «Реал». Думаю, и «Арсенал». На мой взгляд, они ещё в разных физических кондициях. К маю месяцу они будут в своей наилучшей форме. Так что фаворитов много», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас в общем этапе Лиги чемпионов лидируют «Бавария» и «Арсенал», которые имеют в своём активе по 12 очков.