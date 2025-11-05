Александр Бубнов: никогда не думал, что у Литвинова такие артистические способности

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о первом предупреждении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1). Колумбиец получил жёлтую карточку за фол на футболисте красно-белых Руслане Литвинове.

«Он его держит, а Джон хотел вырываться. «Я в футбол хочу играть, а ты во что играешь?» Да? И я никогда не думал, что у этого, Литвинова, такие артистические способности. Ну его надо брать в театр московский, блин! Орёт, как будто его убили, хватается за лицо, понимаешь? Падает. А тот лежит. Когда он успел его (Кордоба Литвинова. — Прим. «Чемпионата») так [ударить], что этот упал? Он же его не видел, он вырывался, он в футбол хочет играть.

Говорят, что он ему рассёк бровь, но это не так. Потому что если бы рассёк, там бы кровь шла, а ни крови, ничего не было», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».