20:30 Мск
Футбол Новости

Юрий Сёмин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Игра состоялась 4 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Хозяева обыграли испанский клуб со счётом 1:0. Единственный гол забил Алексис Мак Аллистер.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

«Ливерпуль» — команда, у которой много топовых игроков. Конечно, они найдут между собой общий язык. С «Реалом» они играли значительно лучше. Хотя соперник тоже был в хороших кондициях. «Ливерпуль» будет идти по восходящей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

