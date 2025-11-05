Юрий Сёмин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Реалом». Игра состоялась 4 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Хозяева обыграли испанский клуб со счётом 1:0. Единственный гол забил Алексис Мак Аллистер.

«Ливерпуль» — команда, у которой много топовых игроков. Конечно, они найдут между собой общий язык. С «Реалом» они играли значительно лучше. Хотя соперник тоже был в хороших кондициях. «Ливерпуль» будет идти по восходящей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.