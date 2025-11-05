КДК рассмотрит удаление игрока «Ахмата» Мелкадзе в матче с «Балтикой»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Балтикой»(0:2). Форварда удалили за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9' 2:0 Пряхин – 51'
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'
«Рассмотрим неподобающее поведение «Ахмата» — предупреждение пяти футболистов и удаление одного в составе одной команды. Также рассмотрим удаление Мелкадзе и заявление команды об отмене красной карточки футболисту», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
