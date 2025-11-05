Дмитрий Воробьёв признан лучшим футболистом в РПЛ по итогам октября

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв признан лучшим футболистом в Мир РПЛ по итогам октября 2025 года, сообщается на официальном сайте лиги.

Стоит отметить, что Воробьёв стал лучшим по версии экспертов РПЛ, а также набрал одинаковое количество голосов с Максимом Бориско (вратарь «Балтики») в голосовании телеэкспертов. Болельщики же отдали предпочтение Станиславу Агкацеву. Но по совокупности голосований награда досталась Воробьёву.

В минувшем месяце форвард отметился несколькими результативными действиями. В матче с московским «Динамо» (5:3) он записал на свой счёт один гол и один результативный пас. А в игре с ЦСКА (3:0) Дмитрий отправил мяч в ворота ударом практически от углового флажка.

Всего в текущем сезоне на счету Воробьёва семь голов в РПЛ. Он идёт на четвёртом месте в гонке бомбардиров.