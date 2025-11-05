КДК рассмотрит неподобающее поведение футболистов в матче «Краснодар» — «Спартак»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит неподобающее поведение футболистов в матче 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Прошедшая в воскресенье встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» и «Спартака». У «Краснодара» удаление двух футболистов, у «Спартака» — предупреждение пяти футболистам и одному официальному лицу клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» (22) — шестой.
