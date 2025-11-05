КДК рассмотрит неподобающее поведение футболистов в матче «Краснодар» — «Спартак»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит неподобающее поведение футболистов в матче 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Прошедшая в воскресенье встреча завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 2:1.

«Рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара» и «Спартака». У «Краснодара» удаление двух футболистов, у «Спартака» — предупреждение пяти футболистам и одному официальному лицу клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» (22) — шестой.