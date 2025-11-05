Скидки
КДК РФС пригласил экс-инвестора «Химок» Садыгова на заседание по делу клуба

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила экс-инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова на заседание по делу клуба. Ранее арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом. Сообщалось, что долг клуба составляет более 448 млн рублей.

«Продолжим заседание по «Химкам». На заседание приглашён Туфан Садыгов. Оленев тоже будет присутствовать», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам прошедшего сезона подмосковные «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

