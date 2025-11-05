Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» одержал больше всех сухих побед над «Реалом» в истории Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал больше всех сухих побед (пять) над мадридским «Реалом» в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Об этом сообщает телеграм-канал Stata Football. По данным источника, во всех пяти своих победах над мадридцами в главном еврокубковом турнире «Ливерпуль» не пропустил ни одного гола.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'    

Накануне, 4 ноября, «красные» сыграли со «сливочными» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Прошедшая на стадионе «Энфилд» встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер.

Отметим, что «Реал» является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов. На счету мадридцев 15 побед. У «Ливерпуля» шесть, больше всех среди английских команд.

«Это не пенальти». УЕФА — о попадании мяча в руку Тчуамени в штрафной «Реала»
