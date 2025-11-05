Две ошибки вратаря — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Копенгаген»

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Тоттенхэм Хотспур» и датский «Копенгаген». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия).
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Бреннан Джонсон вывел лондонцев вперёд на 19-й минуте, Вильсон Одобер на 51-й минуте удвоил преимущество команды. На 57-й минуте Джонсон получил красную карточку. Микки ван де Вен забил третий мяч хозяев поля на 64-й минуте, Жоау Пальинья отличился на 67-й минуте.
После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с восемью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Копенгаген» с одним очком находится в нижней её части.
- 5 ноября 2025
-
11:59
-
11:56
-
11:55
-
11:42
-
11:37
-
11:35
-
11:20
-
11:19
-
11:15
-
11:11
-
10:58
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:16
-
10:13
-
10:12
-
10:03
-
10:02
-
09:50
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:03
-
08:36
-
08:30
-
07:47