Две ошибки вратаря — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Копенгаген»

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Тоттенхэм Хотспур» и датский «Копенгаген». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Бреннан Джонсон вывел лондонцев вперёд на 19-й минуте, Вильсон Одобер на 51-й минуте удвоил преимущество команды. На 57-й минуте Джонсон получил красную карточку. Микки ван де Вен забил третий мяч хозяев поля на 64-й минуте, Жоау Пальинья отличился на 67-й минуте.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с восемью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Копенгаген» с одним очком находится в нижней её части.