20:30 Мск
Полузащитник «Динамо» Глебов выбыл до конца года из-за травмы бедра

Полузащитник «Динамо» Глебов выбыл до конца года из-за травмы бедра
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов получил травму задней поверхности бедра и не сыграет до конца года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок дёрнул мышцу в матче 14-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином» (0:0). Ранее о наличии повреждения у хавбека бело-голубых сообщало издание «Спорт-экспресс».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет

Глебову 26 лет, за «Динамо» он выступает с зимы 2025-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу.

Действующий контракт футболиста с московским «Динамо» рассчитан до конца декабря 2030 года.

