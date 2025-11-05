Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: «Спартак» — народная команда, вокруг всегда будет шум

Глушаков: «Спартак» — народная команда, вокруг всегда будет шум
Комментарии

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о московском «Спартаке». Он назвал красно-белых «народной командой» и объяснил этим статусом постоянным «шум», который возникает вокруг клуба.

«Спартак» — народная команда. Всегда будет шум вокруг команды. Руководству нужно покопаться и сделать другой вектор развития», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место. В СМИ активно ходят слухи о возможном увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых. Серб возглавляет команду с лета 2024 года.

Материалы по теме
Тимур Лепсая: «Спартак» — это та команда, где Марцел Личка мог бы себя показать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android