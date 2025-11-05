Глушаков: «Спартак» — народная команда, вокруг всегда будет шум

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о московском «Спартаке». Он назвал красно-белых «народной командой» и объяснил этим статусом постоянным «шум», который возникает вокруг клуба.

«Спартак» — народная команда. Всегда будет шум вокруг команды. Руководству нужно покопаться и сделать другой вектор развития», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место. В СМИ активно ходят слухи о возможном увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых. Серб возглавляет команду с лета 2024 года.