Главная Футбол Новости

Глушаков рассказал, по чему скучает после завершения карьеры

Глушаков рассказал, по чему скучает после завершения карьеры
Комментарии

Бывший капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, по чему скучает после завершения профессиональной карьеры футболиста. 11 октября 2025 года Глушаков провёл свой прощальный матч.

«Так как я недавно закончил карьеру, то ещё не понял. Прежде всего будет не хватать болельщиков и атмосферы. Ты получаешь удовольствие, эмоции и радость от голов. Это самое важное и главное. Больше болельщики и атмосфера стадиона», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Денис Глушаков — чемпион России, а также обладатель Суперкубка страны в составе «Спартака».

