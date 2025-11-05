Глушаков: еврокубков не хватает — с ними интереса будет больше

Бывший капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что Мир РПЛ не хватает еврокубков. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Есть команды, есть конкуренция. РПЛ не хватает первого и второго места, которые попадают в Лигу чемпионов. Не хватает еврокубков. Интереса тогда будет больше. Много молодых футболистов не играли в международных матчах», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Денис Глушаков — чемпион России, а также обладатель Суперкубка страны в составе «Спартака».