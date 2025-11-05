Скидки
Ведерников ответил, даёт ли преимущество «Оренбургу» домашнее искусственное поле

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников ответил, даёт ли оренбургской команде преимущество факт искусственного газона на домашней арене «Газовик». По словам футболиста, такой газон доставляет неудобства и футболистам «Оренбурга».

— Вы сами чувствуете, что это искусственное поле на «Газовике» вам даёт преимущество перед соперниками или это всё уже испарилось?
— Да нет, на самом деле я считаю, что вот это искусственное поле никому… Понятно, что мы на нём тренируемся, но оно такие же неудобства доставляет нам. Условно, мы тренируемся на искусственном, потом приезжаем на натуральное. Это у нас каждая вторая игра, получается, преимущество у соперника? И вот мы тренируемся постоянно на искусственном, едем на натуральное, и потом три дня восстанавливаешься ходишь. И вот эти качки постоянные — натуральное, искусственное — это тяжеловато, я бы сказал, — сказал Ведерников в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

