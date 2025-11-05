Скидки
Денис Глушаков высказался о развитии костромского «Спартака»

Денис Глушаков высказался о развитии костромского «Спартака»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков рассказал о периоде своего пребывания в составе костромского «Спартака». Он выступал за команду с лета по декабрь 2024 года.

«Была у меня история со «Спартаком» Кострома. Президент пригласил меня для развития. Хозяин барин, он приносит свои плоды. Вышли в Первую лигу и неплохо идут. Нужно строить инфраструктуру в Костроме. Я был там в академии Ярцева. У президента есть мечта играть в РПЛ, и болельщики увидят большие матчи», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что сейчас, без Глушакова, костромской «Спартак» идёт на третьем месте в Лиге Pari (Первой лиге).

