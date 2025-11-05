Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Кордобу достали эти судьи, он всё собирается уходить, его Галицкий не отпускает

Бубнов: Кордобу достали эти судьи, он всё собирается уходить, его Галицкий не отпускает
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что к нападающему «Краснодара» Джону Кордобе предвзято относятся российские судьи. В матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) форвард был сначала предупреждён, а потом удалён за фол на футболисте красно-белых Руслане Литвинове.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Ну Кордобу достали эти судьи. Эта вся лига, он всё собирается, его Галицкий не отпускает, уходить из этого беспредела, из этого бандитизма судейского. Он встаёт (после столкновения с Литвиновым, за которую получил жёлтую карточку — Прим. «Чемпионата») и начинает возмущаться. Причём не на этого, Литвинова, а идёт к этому судье, резервному. А знаешь почему?

— Потому что резервный нажаловался главному, обратил его внимание.
— Да! Хотя это не его функция.

— Почему? В том числе.
— В том числе. Боковой стоит рядом, ну какой резервный?! Поднимается Литвинов, он подходит к нему, говорит: «Ну ты же знаешь, я тебя не бил», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов: никогда не думал, что у Литвинова такие артистические способности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android