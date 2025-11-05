Скидки
Футбол

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Спортинг»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Спортинг»
Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Спортинг». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Араухо Вильчес – 12'     1:1 Влахович – 34'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 12-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес. На 34-й минуте нападающий итальянского гранда Душан Влахович восстановил равновесие.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти проведут матч с норвежским «Будё-Глимт» (25 ноября), а лиссабонская команда встретится с «Брюгге» (26 ноября).

