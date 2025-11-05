«Думал, неужели «Динамо» в таком порядке в обороне». Генич — о матче с «Рубином»
Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 14-го тура Мир РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Динамо». Прошедшая в субботу, 1 ноября, встреча завершилась вничью со счётом 0:0.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Динамо М
Москва
Удаления: Нижегородов – 58' / нет
«Первый тайм «Рубина» прямо совсем плохо, совсем. Это при том, что вернулся Вуячич, вернулся Иву, хороший матч провёл в целом Кузяев, но, блин, ну они прям в атаке вообще пусто-пусто. Я смотрел, думал, неужели «Динамо» в таком порядке в обороне», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 14 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Динамо» — восьмое (18). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32).
