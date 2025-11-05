Бренд FORWARD заявил о готовности экипировать клубы Медийной футбольной лиги

Российский бренд спортивной и повседневной одежды FORWARD заявил о готовности экипировать клубы Медийной футбольной лиги. Компания уже ведёт переговоры с несколькими командами, но не раскрывает, с кем именно обсуждаются условия сотрудничества. В пресс-службе бренда подчеркнули, что детали остаются коммерческой тайной, однако сам факт начала диалога говорит о серьёзных намерениях.

Это закономерный шаг для компании, которая с 2005 года производит экипировку для российских спортсменов. Кроме того, FORWARD является официальным партнёром Паралимпийской сборной страны – бренд обеспечивал команду одеждой на Игры в Токио (2021 г.), Пекине (2022 г.) и Париже (2024 г.). Теперь компания делает новый шаг – в сторону футбола. Ещё весной 2024 года бренд представил коллекцию «Футбол», созданную специально для игроков, тренеров и болельщиков. Как подчеркнули в пресс-службе компании, это не просто линейка спортивной формы – это попытка объединить тех, для кого футбол стал не только образом жизни, но и способом самовыражения.

Фото: FORWARD

«Когда создавали коллекцию, мы учли, что для многих футбол – это больше, чем игра. Это символ единства и дисциплины, спортивное искусство, требующее максимальной самоотдачи. Эти ценности легли в основу коллекции «Футбол». Каждая вещь наполнена энергией победы и стремлением к достижению лучших результатов», – сообщили в компании.

Коллекция представляет собой полный комплект экипировки, необходимой спортсмену в течение сезона. В неё вошли тренировочные и парадные костюмы, футболки, шорты и рубашки-поло, а также ветровки, тёплые куртки и даже термобелье. В FORWARD подчеркнули, что новая коллекция рассчитана не только на профессионалов, но и на всех любителей футбола. Приобрести её можно в официальном интернет-магазине компании.

По словам генерального директора FORWARD Виталия Цыганкова, её создавали с использованием передовых материалов и технологий. Например, в производстве используется ткань ORGANIC COTTON – это экологически чистый хлопок, не содержащий пестицидов и тяжёлых металлов. ROTEX – облегченный материал, который защищает от ветра и влаги. Он быстро сохнет и поддерживает оптимальную температуру тела. DRY PLUS – дышащая влагоотталкивающая ткань, позволяющая сохранять сухость даже во время интенсивных тренировок. POLYDEW TEX – прочный материал с водонепроницаемой пленкой, которая не пропускает воду снаружи, но позволяет испаряться влаге внутри. Быстро сохнет и поддерживает оптимальную температуру тела.

В компании также сообщили о планах расширить ассортимент. В разработке компрессионные футболки, рашгарды, вратарские перчатки, бутылки для воды и сетки для мячей. Также рассматривается возможность выпуска повседневной одежды с клубной символикой и женской линейки футбольной формы. Первые образцы могут появиться в ближайшее время.

