Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Четыре гола — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Юнион»

Четыре гола — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Юнион»
Аудио-версия:
Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Атлетико» Мадрид и «Юнион» (Брюссель). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала испанская команда. Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Эспен Эскос (Норвегия).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Альварес – 39'     2:0 Галлахер – 73'     2:1 Сайкс – 80'     3:1 М. Льоренте – 90+6'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Хулиан Альварес забил гол испанской команды на 39-й минуте. Конор Галлахер на 73-й минуте удвоил преимущество хозяев поля, Росс Сайкс на 80-й минуте отыграл один мяч. Маркос Льоренте отличился на 90+6-й минуте.

После этой игры «Атлетико» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Юнион» с тремя очками располагается в нижней её части.

В следующем туре «матрасники» 26 ноября примут на своём поле «Интер», «юнионисты» 25 ноября встретятся на выезде с «Галатасараем».

Новости. Футбол
