Четыре гола — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Юнион»

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Атлетико» Мадрид и «Юнион» (Брюссель). Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала испанская команда. Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Эспен Эскос (Норвегия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Хулиан Альварес забил гол испанской команды на 39-й минуте. Конор Галлахер на 73-й минуте удвоил преимущество хозяев поля, Росс Сайкс на 80-й минуте отыграл один мяч. Маркос Льоренте отличился на 90+6-й минуте.

После этой игры «Атлетико» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Юнион» с тремя очками располагается в нижней её части.

В следующем туре «матрасники» 26 ноября примут на своём поле «Интер», «юнионисты» 25 ноября встретятся на выезде с «Галатасараем».