Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Посещаемость матчей РПЛ выросла на 20% и достигла допандемийного уровня

Посещаемость матчей РПЛ выросла на 20% и достигла допандемийного уровня
Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил о росте посещаемости матчей чемпионата России по футболу.

«Посещаемость матчей РПЛ уверенно растёт: мы вплотную подобрались к допандемийным значениям, а значит – вернули аудиторию после отката из-за коронавирусных ограничений и на первом этапе внедрения Карты болельщика.

В этом сезоне в среднем на одну игру приходят без малого 14 тысяч человек. Прирост по сравнению с 2024 годом на таком же отрезке сезона – почти 20%. Росту способствует уровень развлечений на стадионах: наши предматчевые шоу очень высоко оценил даже топ-менеджер испанской Ла Лиги на нашем февральском бизнес-завтраке.

Также критерий посещаемости и заполняемости стадионов стал очень важным KPI для всех 16 клубов лиги. По итогам прошлого сезона мы впервые распределили доходы не только по спортивному принципу – распределение 555 млн рублей зависело от итогов работы с аудиторией как на стадионах, так и в контенте», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

