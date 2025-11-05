Валерий Непомнящий: «Динамо» штормит, но им нужен Кубок России
Поделиться
Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что московскому «Динамо» важно добиться хороших результатов в рамках Фонбет Кубка России. На стадии 1/4 финала Пути РПЛ турнира бело-голубые сыграют с «Зенитом». Первая игра пройдёт сегодня, 5 ноября.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Динамо» штормит. Кубок им нужен — это продолжение работы. Тренер не может сделать так: здесь я не работаю, а там делаю. Участие в Кубке полезно в выборе состава и определении философии, каким путём идти. Матч с «Зенитом» — нужная игра для «Динамо». Тренер всегда использует в своей работе такие матчи», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:51
-
14:47
-
14:30
-
14:28
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
14:02
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:23
-
13:03
-
12:57
-
12:49
-
12:30
-
12:04
-
12:01
-
11:59
-
11:56
-
11:55
-
11:42
-
11:37
-
11:35
-
11:20
-
11:19
-
11:15
-
11:11
-
10:58
-
10:53
-
10:45
-
10:30