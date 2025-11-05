Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол Новости

Валерий Непомнящий: «Динамо» штормит, но им нужен Кубок России

Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что московскому «Динамо» важно добиться хороших результатов в рамках Фонбет Кубка России. На стадии 1/4 финала Пути РПЛ турнира бело-голубые сыграют с «Зенитом». Первая игра пройдёт сегодня, 5 ноября.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
«Динамо» штормит. Кубок им нужен — это продолжение работы. Тренер не может сделать так: здесь я не работаю, а там делаю. Участие в Кубке полезно в выборе состава и определении философии, каким путём идти. Матч с «Зенитом» — нужная игра для «Динамо». Тренер всегда использует в своей работе такие матчи», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

