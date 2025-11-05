Скидки
РПЛ подписала новый контракт на трансляцию игр чемпионата России с «Матч ТВ» до 2030 года

РПЛ подписала новый контракт на трансляцию игр чемпионата России с «Матч ТВ» до 2030 года
Президент Мир РПЛ Александр Алаев сообщил о подписании контракта с «Матч ТВ» на трансляции матчей лиги до 2030 года.

«Цифры РПЛ – самые высокие в мужском спортивном сегменте российского ТВ. Средний охват трансляции в сезоне-2024/2025 на федеральном канале «Матч ТВ» составил более 3 миллионов человек.

И я очень рад, что сегодня на площадке форума «Россия – спортивная держава» мы с «Матч ТВ» подписали меморандум о продлении контракта на показ всех матчей РПЛ ещё на четыре года – как раз с 2026-го по 2030-й.

«Матч ТВ» – наш многолетний, надёжный стратегический партнёр, совместно с которым – я убеждён – мы сделаем следующий шаг вперёд. И по показателям смотрения во всех средах, и по развитию самих трансляций», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

