«Он уже не стал базарить». Бубнов высказался об удалении Кордобы в матче со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1). Форварда удалили за фол на футболисте красно-белых Руслане Литвинове. Главным арбитром встречи выступил Кирилл Левников.

«И он (Литвинов. — Прим. «Чемпионата») опять орёт, падает. Кордоба идёт к судье, тот раз, его удаляет. Он уже, знаешь, не стал базарить, потому что в прошлый раз получил 10 [матчей дисквалификации]. Он сразу пошёл в раздевалку, говорит: «Пошли вы все куда подальше, блин, с вашим футболом российским. Чемпионом я стал, всё доказал». Сам ушёл с поля»,— сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.