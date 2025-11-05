Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он уже не стал базарить». Бубнов высказался об удалении Кордобы в матче со «Спартаком»

«Он уже не стал базарить». Бубнов высказался об удалении Кордобы в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1). Форварда удалили за фол на футболисте красно-белых Руслане Литвинове. Главным арбитром встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«И он (Литвинов. — Прим. «Чемпионата») опять орёт, падает. Кордоба идёт к судье, тот раз, его удаляет. Он уже, знаешь, не стал базарить, потому что в прошлый раз получил 10 [матчей дисквалификации]. Он сразу пошёл в раздевалку, говорит: «Пошли вы все куда подальше, блин, с вашим футболом российским. Чемпионом я стал, всё доказал». Сам ушёл с поля»,— сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Материалы по теме
Фото
Бубнов выставил оценки «Краснодару» и «Спартаку» по итогам матча 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android