Непомнящий: «Карабах» может рассчитывать на ничью с «Челси» в Лиге чемпионов

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Челси». Игра пройдёт сегодня, 5 ноября, на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

«Так сложилось, что у меня есть приятели, которые переживают и всё время пытают меня: «Как наш «Карабах?» Вспоминаю времена, когда я работал в Первой лиге — мне приходилось играть против «Карабаха», но тогда был «Карабах» Степанакерт, не как сейчас — Баку. Конечно, «Карабах» — серьёзная команда на этом уровне, они бьются и сражаются.

Понятно, они уступают по составу, но всегда всех задействуют. С интересом будем следить, как закончится игра с «Челси». В футболе всё бывает (смеётся). Во всяком случае, «Карабах» может рассчитывать на ничью. На этом этапе Лиги чемпионов есть очень много моментов, которые непредсказуемы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.