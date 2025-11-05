Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: «Карабах» может рассчитывать на ничью с «Челси» в Лиге чемпионов

Непомнящий: «Карабах» может рассчитывать на ничью с «Челси» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча общего этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Челси». Игра пройдёт сегодня, 5 ноября, на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Так сложилось, что у меня есть приятели, которые переживают и всё время пытают меня: «Как наш «Карабах?» Вспоминаю времена, когда я работал в Первой лиге — мне приходилось играть против «Карабаха», но тогда был «Карабах» Степанакерт, не как сейчас — Баку. Конечно, «Карабах» — серьёзная команда на этом уровне, они бьются и сражаются.

Понятно, они уступают по составу, но всегда всех задействуют. С интересом будем следить, как закончится игра с «Челси». В футболе всё бывает (смеётся). Во всяком случае, «Карабах» может рассчитывать на ничью. На этом этапе Лиги чемпионов есть очень много моментов, которые непредсказуемы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: «Динамо» штормит, но им нужен Кубок России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android