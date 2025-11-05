Скидки
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко ответил, стоит ли ЦСКА опасаться махачкалинского «Динамо»

Виктор Гончаренко ответил, стоит ли ЦСКА опасаться махачкалинского «Динамо»
Экс-тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче московского ЦСКА и махачкалинского «Динамо» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 5 ноября.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
ЦСКА
Москва
«Я не думаю, что ЦСКА вообще кого-то стоит опасаться, в принципе, как и Махачкале. Махачкала выходит и в меру их возможностей состава играют в футбол с любым соперником. Может не забить, как мы много матчей видели, но они умеют навязать тот футбол, который им подходит.

Но ЦСКА — команда быстрая, комбинационная, на этом поле всё-таки тяжеловато будет? Нет, будет тяжело, в любом случае. А кому легко было? Только «Краснодар», наверное, 2:0 выиграл, относительно», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

