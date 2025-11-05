Видеообзор матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт»

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Айнтрахтом». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру. Матч завершился безголевой ничьей 0:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами.

В следующем туре «Наполи» встретится с азербайджанским «Карабахом» 25 ноября. «Айнтрахт» на день позже сыграет с «Аталантой».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.