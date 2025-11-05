Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт»
Комментарии

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Айнтрахтом». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с португальцем Жоау Педру Пиньейру. Матч завершился безголевой ничьей 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
0 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами.

В следующем туре «Наполи» встретится с азербайджанским «Карабахом» 25 ноября. «Айнтрахт» на день позже сыграет с «Аталантой».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лига чемпионов: «Челси» в Азербайджане, а «Манчестер Сити» против «Боруссии»
Лига чемпионов: «Челси» в Азербайджане, а «Манчестер Сити» против «Боруссии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android