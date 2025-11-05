Александр Алаев раскрыл, что стратегию РПЛ впервые разрабатывали вместе с клубами

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, что стратегию развития лиги впервые в истории разрабатывали совместно с клубами-участниками чемпионата.

«Честно: я горжусь тем, как сделана наша стратегия. Впервые в истории лиги этот документ готовили совместно лига и клубы.

Если раньше мы привлекали внешних подрядчиков, которые с нуля погружались в контекст, то теперь управляли процессом самостоятельно. Мы взяли все прежние собственные наработки и, учитывая проблемы, вызовы и потребности индустрии, объединили экспертизу клубов и лиги. Мы провели обширную стратегическую сессию и зафиксировали ключевые ценности и направления развития. Дальше проводили фокусные встречи по конкретным направлениям, разрабатывали набор инициатив. Всего в процесс были вовлечены более 60 лучших экспертов из всех клубов.

Важно, что за реализацию стратегии лига и клубы несут взаимную ответственность. Без единства прогресс здесь немыслим, мы должны быть заодно.

Я безмерно благодарен клубам за самоотдачу, профессионализм, конструктивный настрой и, конечно, терпение – потому что путь был долгий и тяжёлый. Спасибо вам большое!» – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.