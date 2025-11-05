Тренер вратарей Шпилёв: у Сафонова есть два пути — терпеть в «ПСЖ» или сменить клуб

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв высказался о положении голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. В этом сезоне россиянин не сыграл ни матча на клубном уровне.

«Помню, тогда были разные мнения на счёт того, стоит ли ехать туда, где никто не гарантирует игровое время, ведь тут всё складывается хорошо. Я же внутри поддерживал его выбор. Даже испытывал гордость — наконец-то представитель российского вратарского цеха привлёк внимания европейского топ-клуба. В своём дебютном сезоне Матвей всё равно набрал с десяток матчей — неплохо для начала в условиях адаптации к новой стране и конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

Сейчас у него новый вызов, новая конкуренция в лице француза Шевалье. Как всегда, есть два пути: терпеть и работать, доказывать и ждать своего шанса или воспользоваться предложением и сменить клуб. Не знаю, вправе ли я рекомендовать что-то — нужно знать ситуацию, чувствовать сердцем. Порой даже сама судьба подскажет правильный путь. Благо Матвей имеет возможность получать игровое время в матчах за сборную — это сейчас отдушина для него», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.