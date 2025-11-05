Алаев: РПЛ должна активно отстаивать позицию клубов перед РФС и Минспорта

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что лига должна быть важным институтом профессионального футбола, который доносит идеи и конкретные проекты до государственных регуляторов – РФС и Минспорта.

«Наше с клубами убеждение: РПЛ должна обладать сильной субъектностью. Чтобы её мнение было значимо при обсуждении регулирования всех областей, которые влияют на развитие профессионального футбола.

Субъектность не равна независимости. Мы встроены в систему УЕФА и ФИФА, а значит, плотно взаимодействуем с РФС и Минспорта – мы не делаем шаг в сторону от регуляторов. Но РПЛ – это полноправный субъект спорта, представляющий интересы 16 крупнейших и лучших клубов страны. Объединяя их экспертизу, мы представляем общую позицию индустрии и нацелены на создание лучших условий для развития.

РПЛ должна быть ключевым институтом профессионального футбола, который проактивно доносит свою позицию, идеи и конкретные проекты до регуляторов – РФС и Минспорта. Мы должны вносить свой вклад в повышение качества судейства, особенно учитывая, что фактически клубы финансируют его по договору о делегировании прав с РФС.

Субъектность лиги должна выходить за пределы чисто футбола. Для достижения некоторых целей стратегии нам может потребоваться коммуникация с различными уровнями и органами власти. И лига как сильный субъект спорта должна уметь обеспечивать контакт для выражения позиции – от регулирования и финансирования детско-юношеских академий до, например, вопроса разрешения пива на стадионах.

Есть и внутренний периметр регулирования РПЛ. Во-первых, формат и календарь чемпионата, которые должны способствовать максимизации аудиторного внимания и доходов.

Во-вторых, мы должны выстраивать и усиливать позитивный имидж. Мы обязательно будем проводить мониторинг, но главное: каждый член лиги – а это не только клубы в целом, а лично каждый игрок, каждый тренер, каждый менеджер – все должны понимать, что конкретно его действия влияют на восприятие РПЛ и даже футбола как индустрии в глазах аудитории. Поэтому каждый должен разделять наши этические стандарты и ценности, каждый должен следить за своими высказываниями и действиями», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.