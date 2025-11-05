Скидки
Президент РПЛ Алаев: за 5 лет клубы инвестировали в академии свыше 21 млрд рублей

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, сколько клубы лиги инвестировали в свои футбольные академии за последние пять лет.

«Я каждый день общаюсь с менеджерами самых разных клубов и точно знаю, что работа академий и воспитание новых доморощенных звёзд находятся в постоянном фокусе внимания клубов РПЛ. Они активно вкладывают и трудовые ресурсы, и время, и большие деньги в развитие талантов.

Эта работа ведётся уже длительное время – и в последние три года, уже при действующей системе лимита, только наращивается. С 2022 года вложения клубов РПЛ в молодёжный футбол выросли почти вполовину – на 42%. А за пять лет превысили 21 млрд рублей. Это значимая для нас метрика, которая доказывает, что футбол не плывёт по течению, а вкладывается в развитие», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

