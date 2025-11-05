Скидки
В сезоне-2025/2026 в РПЛ дебютировали 22 игрока возрастом до 21 года

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поведал о результатах внушительных вложений клубов РПЛ в собственные академии. По его словам, инвестиции в развитие детского футбола омолодили чемпионат России.

«Как результат объёма вложений в академии – лига молодеет. Более 8% от общего игрового времени в чемпионате получают российские футболисты до 21 года включительно. И постоянно открываются новые имена. В этом сезоне в РПЛ дебютировали 22 игрока возрастом до 21 года включительно. Наши академии – работают», – передаёт слова Александра Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

