Алаев сообщил о создании инвестиционного фонда РПЛ в 500 млн рублей в текущем сезоне

Аудио-версия:
Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал о создании инвестиционного фонда лиги в 500 млн рублей в текущем сезоне.

«Важный, но явно недооценённый пункт – организационное и корпоративное развитие. У нас уже работает бизнес-клуб, который мы трансформируем в полноценный клубный офис внутри РПЛ. Это уникальная для нашего спорта модель. Цель – аккумулировать экспертизу ведущих специалистов клубов и делиться ею с другими клубами, кому недостаёт тех или иных компетенций и подходов. Именно клубный офис будет заниматься мониторингом KPI по обновлённой системе распределения средств.

Кроме того, у нас создан Центр стратегических инициатив и бизнес-аналитики, который будет подготавливать базу для роста наших ключевых бизнес-показателей. Он будет проводить отраслевые исследования, изучая аудиторию и медиа- и коммерческий ландшафт, выстраивать партнёрства с международными вещателями, моделировать все наши потенциальные коммерческие соглашения и масштабировать экспертность через образовательные программы.

Есть и ещё одно крайне важное изменение, которое в корне меняет работу лиги. Раньше лига фактически была просто оператором проведения чемпионата – без реальных и объёмных ресурсов на программы развития. Теперь у нас сформирован инвестиционный фонд лиги на реализацию положений стратегии, одобренный клубами – он составляет 500 млн рублей на текущий сезон», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Комментарии
