Александр Алаев назвал главной целью РПЛ рост посещаемости и интереса к чемпионату

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о важности болельщиков для российского футбола.

«Все знают легендарный баннер итальянских болельщиков No Pirlo – No Party. Я бы переформулировал: нет болельщиков – нет футбола! В центре успеха любого спортивного проекта – аудитория. Все наши усилия – для неё. Вокруг неё строится коммуникационная, коммерческая и маркетинговая политика.

Растут новые поколения, меняются тренды, технологии и привычки людей. Наша стратегическая задача – обновить знание об аудитории, определить её ключевые сегменты и всегда поддерживать данные в актуальном состоянии. Мы уже заканчиваем первое комплексное исследование.

Это исследование – как фундамент. Следом возводим этажи: обновлённая бренд-платформа, маркетинговая и коммуникационная стратегии, система отлаженных взаимодействий с аудиторией как офлайн, так и онлайн, создание качественных информационно-развлекательных сервисов, фактически собственной цифровой экосистемы.

Только так мы придём к целевому состоянию: РПЛ – премиальный спортивно-развлекательный бренд, интересный максимально широкой аудитории, а не только футбольной. В спорте главный индикатор аудиторного интереса – посещаемость. Наша цель – 18 000 зрителей в среднем на игре. Также мы нацелены на 20-процентный рост аудитории социальных сетей», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.