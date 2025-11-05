РПЛ планирует увеличить коммерческие доходы на 20% к 2030 году

Президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил о намерении увеличить коммерческие доходы лиги на 20% в ближайшие годы.

«В действующем контрактном цикле РПЛ распределяет между клубами почти в пять раз больше денег, чем в прошлом. Это значимый успех администрации лиги и клубов. Держать такие темпы прироста постоянно невозможно, но лига нацелена на дальнейшее увеличение доходов.

Первое направление развития – это медиаправа, которые формируют большую часть доходов РПЛ. Мы намерены не просто продавать права как актив, а активно взаимодействовать с вещателем: улучшать наполнение трансляций, способствовать росту аудиторных показателей. Для этого требуется изучать аудиторию – причём не только открытые данные в периметре Mediascope, но и те, что пока остаются недоступными. Сейчас мы знаем об аудитории трансляций РПЛ в интернете меньше, чем нужно. Поэтому наше устремление – получить доступ к таким данным, чтобы установить надёжный контакт с аудиторией и на базе полученных знаний вместе с вещателем делать продукт ещё лучше.

Мы подписали Меморандум о сотрудничестве с «Матч ТВ» и ещё обсуждаем ряд деталей будущего соглашения, включая дистрибуцию. Наш с клубами ориентир: средний охват бесплатных трансляций «Матч ТВ» – 5 миллионов зрителей, а также 1 миллион платных подписчиков «Матч Премьер» (рост показателя в два раза).

Вместе с тем мы ищем новые возможности реализации медиаправ на рынках, где РПЛ традиционно популярна (Казахстан и другие страны ближнего зарубежья) и потенциально может расти (например, Бразилия, откуда у нас много звёзд).

Ещё один крайне значимый источник доходов – спонсоры и партнёры. Первоочередная задача РПЛ – обладать таким имиджем, репутацией и эффективностью, чтобы крупные компании стремились ассоциироваться с нашим брендом. Мы должны развивать и укреплять действующие категории, повышать эффективность, создавать новые активы и инвентарь, находить для РПЛ новые ниши и перспективные рынки. Наша цель, определённая совместно с клубами – минимум 20% роста коммерческих доходов и в новом цикле, и в следующем – к 2030 году.

Мы очень благодарны нашим действующим партнёрам за стремление сделать наш футбол лучше и единый взгляд на партнёрство. Наши проекты – это не просто коммерция, а настоящая синергия интересов.

Но мы должны искать и новые способы монетизации. Среди вариантов, которые мы планируем прорабатывать: дополнительные события и турниры, не связанные напрямую с нашим чемпионатом; создание нового медиаконтента; интеграция единого – но не единственного! – билетного оператора с большим спектром технологических и маркетинговых возможностей.

Также мы должны стать лидером в российском спорте по монетизации лицензионных продуктов, выходить на рынок детских и коллекционных товаров», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.