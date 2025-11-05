Алаев: РПЛ должна стать главным премиальным спортивным соревнованием страны

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался об амбициях лиги. По его мнению, РПЛ должна стать главным премиальным соревнованием в российском спорте.

«Мы должны быть главным премиальным спортивным соревнованием России. Это значит, что РПЛ стремится быть, во-первых, интересным и конкурентным чемпионатом, развивающим ярких местных, наших игроков.

Во-вторых, сильнейшим спортивно-развлекательным брендом с позитивным имиджем, частью которого хочет быть каждый. Наше целевое видение: каждый болельщик рвётся к трансляциям и стадиону, каждый качественный футболист хочет здесь играть, каждый крупный рекламодатель стремится к сопричастности и ассоциации с РПЛ», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.