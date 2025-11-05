Казанский подвёл итоги по матчу «Ливерпуль» — «Реал» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Денис Казанский прокомментировал исход матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу британского коллектива.

«Визит «Реала» ожидался особенно из-за Трента Александер-Арнольда. Крайний защитник «Реала» этим летом покинул «Ливерпуль». Ушёл бесплатно, хотя болельщики считали, что в таком трансфере можно что-то такое интересное придумать, подарить своему клубу такое достаточно солидное вознаграждение. Пути Трента и «Ливерпуля», и болельщиков разошлись до такой степени, что в день игры кто-то испортил большую картину-мурал на стене одного из ливерпульских домов.

Трент вышел только во втором тайме. В первом «Ливерпуль» довольно сурово держал в напряжении весь «Реал». И у Винисиуса, у Мбаппе практически ничего не выходило в атаке, потому что очень здорово сыграл Конор Брэдли. Вся линия обороны выглядела очень надёжно. В первом тайме несколько спасений сделал Куртуа и стал главным героем этих 45 минут. Было действительно три опасных момента у «Ливерпуля».

«Ливерпуль» больше хотел взять максимум в этой игре, чем «Реал». И в первом тайме ещё спорный момент, когда мяч попал в руку одному из игроков «Реала». Судья назначил сначала штрафной, затем VAR попросил его прийти и посмотреть этот момент, потому что была игра рукой в штрафной. Однако судья взял и отменил вообще всё. Ни пенальти не назначил, штрафной закрыл. Это было действительно удивительно. В очередной раз мы получаем то, что мы ничего не понимаем в игре рукой в штрафной. Как она трактуется?

Во втором тайме «Ливерпуль» по-прежнему атаковал. «Реал» не успевал. При 1:0 «Реал» стал менять игру, выпустил Трента. Встретили его плохо, все улюлюкали. Каких-то таких больших моментов у ворот Мамардашвили «Реал» во втором тайме вообще не создал. Ни от Винисиуса, ни от Мбаппе, ни от Родриго, ни от Беллингема эта игра не получилась. И «Ливерпуль» совершенно логично забрал победу на своей территории. Получается так, что два матча подряд «Ливерпуль» на «Энфилде» обыгрывает «Реал» и при этом ещё и не пропускает. Победила команда, которая больше хотела», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».