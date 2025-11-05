Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей Шпилёв высказался об отказе Хайкина от спортивного гражданства РФ

Тренер вратарей Шпилёв высказался об отказе Хайкина от спортивного гражданства РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв высказался об отказе голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина от спортивного гражданства Российской Федерации. Отметим, что Хайкин проходил сборы в «Урале» под руководством Шпилёва.

— Сейчас дают понять — каждый имеет шанс получить вызов в национальную команду. Стоит провести определённый этап на хорошем уровне. Отсутствие официальных турниров воспринимается как возможность посмотреть больше ребят. Таким образом там дебютировал целый ряд голкиперов из РПЛ. Хайкин достиг определённых успехов, и его вызов напрашивался, но тогда он не получил возможности принять участие в матче. Если поискать позитив, то с точки зрения его карьеры этот факт оказался судьбоносным. Насколько я знаю, теперь он оформляет спортивное гражданство Норвегии, будет возможность играть за национальную команду.

— Понимаете его выбор отказаться от спортивного гражданства РФ?
— Мы с ним на эту тему не общались, но, кажется, здесь всё на поверхности: Хайкин давно живёт в Норвегии, успешно играет за клуб, обладает там высоким авторитетом. Наверняка проникся культурой, традициями и клубом. Именно в «Будё-Глимт» он заявил о себе. Когда появляется возможность выступать в сборной, для многих выбор становится очевидным. Надо понимать, что это исключительно спортивные взгляды, — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Материалы по теме
Тренер вратарей Шпилёв: у Сафонова есть два пути — терпеть в «ПСЖ» или сменить клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android