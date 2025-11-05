Тренер вратарей Шпилёв высказался об отказе Хайкина от спортивного гражданства РФ

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв высказался об отказе голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина от спортивного гражданства Российской Федерации. Отметим, что Хайкин проходил сборы в «Урале» под руководством Шпилёва.

— Сейчас дают понять — каждый имеет шанс получить вызов в национальную команду. Стоит провести определённый этап на хорошем уровне. Отсутствие официальных турниров воспринимается как возможность посмотреть больше ребят. Таким образом там дебютировал целый ряд голкиперов из РПЛ. Хайкин достиг определённых успехов, и его вызов напрашивался, но тогда он не получил возможности принять участие в матче. Если поискать позитив, то с точки зрения его карьеры этот факт оказался судьбоносным. Насколько я знаю, теперь он оформляет спортивное гражданство Норвегии, будет возможность играть за национальную команду.

— Понимаете его выбор отказаться от спортивного гражданства РФ?

— Мы с ним на эту тему не общались, но, кажется, здесь всё на поверхности: Хайкин давно живёт в Норвегии, успешно играет за клуб, обладает там высоким авторитетом. Наверняка проникся культурой, традициями и клубом. Именно в «Будё-Глимт» он заявил о себе. Когда появляется возможность выступать в сборной, для многих выбор становится очевидным. Надо понимать, что это исключительно спортивные взгляды, — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.