Тренер вратарей «Урала»: горжусь работой с Ильёй Помазуном

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв рассказал, что гордится работой с голкипером «Спартака» Ильёй Помазуном. Ранее Помазун играл за «Урал» на правах аренды.

«Илья гибкий и обучаемый, он отлично впитывает информацию. Его приход в команду дал мне большую мотивацию, вместе с ним рос и я. Когда есть опытный вратарь, основная цель создать комфортную атмосферу — сейчас для него важнее накопить эмоции, чтобы включиться в нужный момент в игре. С приходом 23-летнего Помазуна я понимал, насколько важно учесть каждую деталь в процессе тренинга. Мне подумалось тогда — нас обоих ждёт этап формирования. Илья, безусловно, имеет характер и способности. Мои требования, взгляды на игру современного вратаря принимал и разделял.

Я горжусь совместной работой с Ильёй. В первый сезон в «Урале» он стал одним из открытий чемпионата. В его второй сезон — было попадание в расширенный список сборной, третий — уже официальный вызов в состав национальной команды, а в четвёртом состоялся его дебют в форме сборной России. Если составить график, можно оценить, насколько Илья спрогрессировал в «Урале» — это говорит о его способностях», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.