Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей «Урала»: Селихов ассоциируется со «Спартаком», он один из флагманов клуба

Тренер вратарей «Урала»: Селихов ассоциируется со «Спартаком», он один из флагманов клуба
Комментарии

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв высказался о голкипере команды Александре Селихове. Ранее вратарь выступал за московский «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России по итогам сезона-2016/2017.

«Саша — качественный вратарь. Сейчас в футбольном плане он зрел — есть силы, опыт и энергия. За период игры в «Спартаке» Селихов стал одним из флагманов клуба. Во время последнего выступления команды в Лиге Европы он буквально вытащил их из группы. Несмотря на некоторые мнения, для меня Саша всегда ассоциировался со «Спартаком». Его достаточно яркие матчи на высоком уровне доказывают класс», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Материалы по теме
«Посмотреть бы на Хайкина в компании Селихова и Помазуна». Уникальный тренер из «Урала»
Эксклюзив
«Посмотреть бы на Хайкина в компании Селихова и Помазуна». Уникальный тренер из «Урала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android