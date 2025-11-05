Тренер вратарей «Урала»: Селихов ассоциируется со «Спартаком», он один из флагманов клуба

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв высказался о голкипере команды Александре Селихове. Ранее вратарь выступал за московский «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России по итогам сезона-2016/2017.

«Саша — качественный вратарь. Сейчас в футбольном плане он зрел — есть силы, опыт и энергия. За период игры в «Спартаке» Селихов стал одним из флагманов клуба. Во время последнего выступления команды в Лиге Европы он буквально вытащил их из группы. Несмотря на некоторые мнения, для меня Саша всегда ассоциировался со «Спартаком». Его достаточно яркие матчи на высоком уровне доказывают класс», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.