Тренер вратарей «Урала» Шпилёв рассказал, как повлиял на игру голкипера Бундеслиги

Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв рассказал, как повлиял на игру голкипера «Хоффенхайма» Оливера Бауманна.

«Некоторыми размышлениями прямо во время тренировки с ударами по воротам я поделился с Майклом Рехнером в «Хоффенхайме». Мы находились за воротами и анализировали действия вратарей на наглядном примере. Почувствовал его интерес — он слушал достаточно внимательно. Через время действительно увидел, что вратарь Бауманн действует более выверено. Такое вот влияние оказалось.

Скажу, что готовился к каждой поездке, готовил вопросы с осознанием того, что по этому будет складываться впечатление обо мне и стране, которую я представляю. В ответ мне также хотелось делиться своими взглядами — это всегда был обоюдный обмен информацией», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Комментарии
