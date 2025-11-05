Тренер вратарей «Урала» Шпилёв рассказал, как повлиял на игру голкипера Бундеслиги

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилёв рассказал, как повлиял на игру голкипера «Хоффенхайма» Оливера Бауманна.

«Некоторыми размышлениями прямо во время тренировки с ударами по воротам я поделился с Майклом Рехнером в «Хоффенхайме». Мы находились за воротами и анализировали действия вратарей на наглядном примере. Почувствовал его интерес — он слушал достаточно внимательно. Через время действительно увидел, что вратарь Бауманн действует более выверено. Такое вот влияние оказалось.

Скажу, что готовился к каждой поездке, готовил вопросы с осознанием того, что по этому будет складываться впечатление обо мне и стране, которую я представляю. В ответ мне также хотелось делиться своими взглядами — это всегда был обоюдный обмен информацией», — сказал Шпилёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.